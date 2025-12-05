Türkiye’de Michelin yıldızı kazanan restoranlar açıklandı

Dünyanın prestijli restoran değerlendirme sistemi Michelin Rehberi, 2026 Türkiye seçkisini açıkladı. Türkiye'deki tavsiye edilen mekan sayısı, bu yıl 38 yeni işletme eklenerek toplam 115 restorana ulaştı.

YILDIZLI RESTORANLAR BELİRLENDİ

2026 seçkisine göre, İzmir'deki Vino Locale restoranı ikinci Michelin yıldızını alarak Türkiye'de bu başarıya ulaşan ikinci işletme oldu. İlk iki yıldızlı restoran Turk Fatih Tutak, yıldızını korudu.

Bu yıl tek Michelin yıldızı, Nevşehir'deki Revithia, İstanbul'daki Araf İstanbul ve Muğla'daki Mezra Yalıkavak restoranlarına verildi. Türkiye'deki bir yıldızlı restoran sayısı böylece 15'e ulaştı.

KAPADOKYA'DAN İLK KEZ RESTORANLAR LİSTEYE GİRDİ

Bu yılki seçkinin en dikkat çeken özelliği, Kapadokya bölgesinden ilk kez 18 restoranın listeye dahil edilmesi oldu. Michelin yetkilileri, bölgenin ruhu, geleneklere bağlılığı ve doğal ürünleri (teruar) kullanımından etkilendiklerini belirtti.

BIB GOURMAND VE YEŞİL YILDIZLAR

Uygun fiyatlı kaliteli yemek sunan restoranlara verilen Bib Gourmand ödülünü bu yıl 16 yeni mekan kazandı. Türkiye'deki Bib Gourmand restoran sayısı 39'a yükseldi.

Çevreye duyarlı ilham verici uygulamaları için verilen Yeşil Yıldız'ı ise İstanbul'dan Turk Fatih Tutak, Muğla'dan Orfoz, İzmir'den Teruar Urla ve Nevşehir'den Babayan Evi restoranları aldı.

ÖZEL ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Seçkide üç özel ödül de dağıtıldı. "Michelin Genç Şef Ödülü 2026" Muğla'daki Yakamengen III restoranının şefi Duru Akgül'e, "Michelin Sommelier Ödülü 2026" İstanbul'daki Neolokal restoranından Ersin Topkara'ya, "Michelin Servis Ödülü 2026" ise İzmir'deki Teruar Urla restoranından Ezgi Serdaroğlu'na verildi.

Ayrıca, Michelin Rehberi 2026 için toplam 54 yeni restoran, "Michelin Tavsiyesi" listesine eklendi. Listeye İstanbul, İzmir, Muğla ve Nevşehir'den birçok işletme girdi.