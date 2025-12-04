Türkiye NATO ve AB üyesine savaş gemisi sattı

Yayınlanma:
Türkiye, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) ile Romanya arasında imzalanan anlaşmayla TCG Akhisar’ın satışının kesinleşti. Türkiye, tarihinde ilk kez aynı anda hem NATO hem de AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi ihraç etti.

ASFAT tarafından kamuoyuna duyurulan bilgilere göre, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 2024 yılında inşası tamamlanan TCG Akhisar'ın, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ihracatı başarıyla gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, bu satışın Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatındaki stratejik önemine vurgu yapılırken, anlaşmanın Türkiye ve Romanya arasındaki askeri iş birliğini yeni bir seviyeye taşıdığı belirtildi.

ULUSLARARASI YETKİNLİĞİN SOMUT GÖSTERGESİ

Gerçekleştirilen ihracatın, Türkiye'nin NATO ve AB pazarına savaş gemisi tedarik etmesi açısından bir ilk olduğu hatırlatıldı. ASFAT açıklamasında bu gelişmenin, yalnızca kurumun değil, genel olarak Türk savunma sanayisinin uluslararası alanda kazandığı güvenilirlik, üretim kalitesi ve teknolojik yetkinliğin somut bir göstergesi olarak değerlendirildiği ifade edildi.

TCG Anadolu öncülüğünde donanma gemileri Boğaz’dan geçtiTCG Anadolu öncülüğünde donanma gemileri Boğaz’dan geçti

BÖLGESEL GÜVENLİK VE MODERNİZASYON KATKISI

Anlaşma doğrultusunda TCG Akhisar, Romanya Deniz Kuvvetleri envanterine "korvet" sınıfında dahil olacak. Geminin teslimatının, Romanya donanmasının modernizasyon hedeflerine güçlü bir destek sağlayacağı kaydedildi. Ayrıca, Türk yapımı geminin göreve başlamasıyla birlikte Karadeniz başta olmak üzere bölgesel deniz güvenliğine de katkı sunmasının beklendiği aktarıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

