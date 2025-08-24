TCG Anadolu öncülüğünde donanma gemileri Boğaz’dan geçti

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen geçit töreni öncesi hazırlıklar günün erken saatlerinde başladı. Onarımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yatı Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis denizaltısı Karadeniz açıklarında görüntülendi. Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ise Sarayburnu Limanı’ndan ayrılarak tören için hazırlıklarını tamamladı.

ÇANAKKALE’DEN İSTANBUL’A ZAFER YOLCULUĞU

Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen “Çanakkale’den İstanbul’a Zafer Yolculuğu” etkinliği kapsamında TCG Anadolu önce Çanakkale Boğazı’nı, ardından İstanbul Boğazı’nı geçti. Geminin Sarayburnu’na demir atmasıyla gençler üst güverteden bu tarihi anlara tanıklık etti, İstanbul manzarasıyla hatıra fotoğrafları çekildi. Boğaz hattındaki binalar da etkinliğe destek için Türk bayraklarıyla donatıldı.

9 GEMİLİK DÜZEN BOĞAZ’A ÇIKTI

Hazırlıklarını tamamlayan TCG Savarona, TCG Anadolu ve diğer donanma unsurları Boğaz geçişi için sıraya girdi. İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, 9 gemilik düzenin Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden başlayarak Dolmabahçe’ye kadar uzanacağını, halkın da “Bayrağınızı alıp gelin” çağrısıyla bu ana eşlik edebileceğini duyurdu.

ERDOĞAN TÖRENİ DOLMABAHÇE’DEN İZLEDİ

Geçit töreni saatinde Boğaz sularında tarihi bir manzara oluştu. TCG Savarona, TCG Anadolu, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis nizam halinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçerek Boğaz boyunca ilerledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de bu geçitte TCG Anadolu’da yer aldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nin açık alanından töreni takip etti. Gemilerdeki mürettebat, Erdoğan’ı 21 pare top atışı ve denizcilere özgü çimariva selamlamasıyla selamladı.

TÖREN TCG ANADOLU LİDERLİĞİNDE TAMAMLANDI

Son olarak, TCG Anadolu liderliğinde İstanbul Boğazı’ndaki geçit töreni resmen tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğindeki etkinlikte, TCG Anadolu saat 14.45 sıralarında Karadeniz açıklarından İstanbul Boğazı’na ulaştı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden başlayan geçişe TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis denizaltısı katıldı. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de bu tarihi anı TCG Anadolu’dan izledi.