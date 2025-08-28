"Türk çiftçisine tarih boyunca vurulmuş en büyük darbe" diyerek anlattı: Bizi silindir gibi eziyorlar

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren ham ayçiçek yağı ithalatında yüzde 36 olan gümrük vergisi yüzde 30’a indirildi. Kosova’dan yapılacak ayçiçek yağı ithalatında ise sıfırlandı. Edirne’de ayçiçeği satış ithalatında düşüş yaşanırken yüzde 40 yağ oranına sahip ayçiçeğinin kilogram satış fiyatı bir günde 2 lira geriledi.

“TÜRK ÇİFTÇİSİNE VURULMUŞ EN BÜYÜK DARBELERDEN BİRİ”

Edirneli üretici Erdal Akgün, devletin ayçiçeği üreticisine sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak “Bizim bu şekilde rekabet etme şansımız yok. Mazota 1-1,5 lira zam geliyor. Bu yıl ve geçen yılı kıyasladığımızda bazı gübrelere yüzde 100 zam gelmiş durumda. Türkiye’yi kendi kendine yetebilen tarım ülkesiyken ne hale düşürdükleri ortaya çıkmaya başladı. Bu son gümrük vergilerinin düşürülmesi Türk çiftçisine tarih boyunca vurulmuş en büyük darbelerden bir tanesidir.” ifadelerini kullandı.

“DEVLET NEREDE” DİYEREK İSYAN ETTİ!

“Buğday zaten kıpırdamıyor. Darbe üstüne darbe yiyoruz. Gerçekten büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Bir taraftan kuraklık bir taraftan verimsizlik bir taraftan aşırı sıcaklar.” ifadelerini kullanarak yaşadıkları zorluğu gözler önüne seren Akgün, “‘Devlet nerede?’ diye Edirne’den haykırıyorum. Ne zaman bizim arkamızda olacaklar?” diyerek isyan etti.

Akgün, ifadelerini devamında “Devleti idare eden insanların çiftçiyi ayakta tutabilmek için bütün imkanları kullanması gerekirken onlar bizi silindir gibi ezmeye devam ediyor. Bu yıl çok çiftçi buğday, ayçiçek ekmeyecek hale geldi. Ama bir dahaki sene öyle tahmin ediyorum ki, tarlalarda traktör göremeyiz.” sözlerini sarf etti.

