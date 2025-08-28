Kilosu 150 TL'den 1500 kilo hasat bekliyorlar: 18 çeşit yetiştiriyorlar

Kilosu 150 TL'den 1500 kilo hasat bekliyorlar: 18 çeşit yetiştiriyorlar
Yayınlanma:
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve coğrafi işaret tescili bulunan çavuş üzümü'nde hasat sezonu başladı.

Bağcılığın uzun yıllar öncesine dayandığı ilçede, çavuş üzümü yaklaşık 2 bin dekar alanda yetiştiriliyor.

Safranbolu'nun ince kabuğu, az çekirdeği, kendine has aroması ve kokusuyla ön plana çıkan çavuş üzümünün, "çoban çavuşu", "pembe çavuş" ve "misket çavuşu" gibi çeşitleri bulunuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, Karabük'e özgü yerel çeşitlerden coğrafi işaretli Safranbolu çavuş üzümünde hasat döneminin başladığını söyledi.

zum-2.jpg

Safranbolu çavuş üzümünün belirgin özellikleriyle diğerlerinden ayırt edildiğini belirten Önder, "İnce kabuk yapısı, az çekirdeğe sahip olması ve gevrek tadıyla farklı lezzete sahiptir. Bu yıl çavuş üzümünde veriminin iyi olacağını düşünüyoruz. Rekoltenin dekar başına 1000 ila 1500 kilogram olacağını öngörüyoruz. Tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon dilerim" dedi.

zumm.jpeg

18 ÇEŞİT ÜZÜM YETİŞTİRİYORLAR

Konarı köyünden çiftçi Mehmet Siyami Yakupoğlu da yaklaşık 35 yıldır bağcılık yaptıklarını, yaklaşık 15 dekar alanda 18 çeşit üzüm yetiştirdiklerini kaydetti.

zum2.jpg

Yakupoğlu, ağırlıklı çavuş üzümü üreticiliği yaptıklarını dile getirerek, "Bu yıl rekoltemiz geçtiğimiz yıllara oranla yüksek olacak. Kuraklık, suyu olan üzüm yetiştiricileri için bazen iyi olabiliyor. Hastalık etmeni az oluyor. Daha az ilaç mücadelesi yapıyoruz. Üzümlerde de daha az ilaç kalıntısı olur" diye konuştu.

zum-5.jpg

Çavuş üzümünün özelliklerine değinen Yakupoğlu, "Çavuş üzümü ince kabukludur, ağızda hemen erir, şeker gibi. Sofralık tüketimde bir numara diyebiliriz. Dünyanın en narin çeşitlerinden biri olarak geçiyor. Ağızda iyi tat bırakır. Bu yıl beklentimiz 1 dekardan 1500 kilogram rekolte elde etmek. Çavuş üzümünün satış fiyatı perakende olarak 150 lira" ifadelerini kullandı.

Kaynak:AA

Kilosu 150 TL'den 1500 kilo hasat bekliyorlar: 18 çeşit yetiştiriyorlar
Kilosu 150 TL'den 1500 kilo hasat bekliyorlar: 18 çeşit yetiştiriyorlar
Barış Alper Yılmaz'ın Türkiye'de oynayacağı takımı açıkladı
Barış Alper Yılmaz'ın Türkiye'de oynayacağı takımı açıkladı
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Ekonomi
Bakanlık çalışanları greve gidiyor
Bakanlık çalışanları greve gidiyor
Türkiye ekonomisi büyüme tahmini açıklandı
Türkiye ekonomisi büyüme tahmini açıklandı