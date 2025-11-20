Turistik bölgede işletmeye silahlı saldırı! 1 kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın turistik merkezlerinden olan Balıklıgöl yakınlarındaki işletmeye düzenlenen saldırıda 1 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'DA SİLAHLI SALDIRI

Akşam saatlerinde Göbeklitepe İsot Sarayı'na akşam saatlerinde müşetirlerin bulunduğu esnada silahlı sladırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce açılan ateş sonucu işletme sahibi Eyüp Dodanlı, boynuna isabet eden mermiyle ağır yaralandı.

İŞLETME SAHİBİ AĞIR YARALANDI

Silah seslerini duyan, işletmenin hemen yanında bulunan Eyyübiye Polis Merkezi’ndeki polisler kısa sürede olay yerine ulaştı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Dodanlı’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Olay sırasında iş yerinde bulunan müşteriler büyük panik yaşadı.

SALDIRI ANI KAMERALARA YANSIDI

Saldırı anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Polis, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.