Karısını otelde oğlunun arkadaşıyla yakaladı: Dehşet saçtı

Kağıthane’de boşanma sürecindeki 52 yaşındaki Rüstem Ç., kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi ve onun yanındaki genci otelde görünce eşini darp edip yanındaki adamı da bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Rüstem Ç.'nin tutuklandığı belirtildi.

Kağıthane’de boşanma sürecindeki bir çiftin kavgası kanlı bitti. 52 yaşındaki Rüstem Ç., kendisini aldattığını iddia ettiği eşi 50 yaşındaki Nimet Ç. ile onun yanında bulunan 28 yaşındaki Mehmet U.’yu otelde saldırdı. Nimet Ç., darbedilirken, Mehmet U. sırtı ve bileğinden bıçakla yaralandı. Her iki yaralı da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, 18 Kasım Salı günü saat 22.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, 5 çocuk annesi Nimet Ç., 30 yıllık evliliğin ardından 27 Eylül’de eşinden ayrıldı. Ayrılık sürecinde Rüstem Ç., eşini bulmak için bir televizyon programına katıldı.

Nimet Ç.’nin İzmir Torbalı’da olduğu tespit edilince, Nimet Ç. ve oğlunun arkadaşı Mehmet U., iki gün önce bir başka televizyon programına canlı katıldıktan sonra Kağıthane’de bir otele giriş yaptı.

kagithane.jpeg

Trafik kazası görünümlü saldırı! Boşanma aşamasındaki eşini yaraladıTrafik kazası görünümlü saldırı! Boşanma aşamasındaki eşini yaraladı

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Akşam saatlerinde otele gizlice giren Rüstem Ç., eşi Nimet Ç. ve Mehmet U.’yu aynı odada gördü. İddiaya göre, önce eşini darbeden Rüstem Ç., ardından eline aldığı bıçakla Mehmet U.’yu sırtı ve bileğinden yaraladı. Olayı gören otel çalışanı, elindeki süpürgeyle saldırganı durdurmaya çalıştı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Mehmet U.’nun hayati tehlikesi bulunmazken, Nimet Ç.’nin bileğinde hafif yaralar oluştuğu belirtildi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Rüstem Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.yarali.png

YARALININ 13 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Mahkemeye çıkarılan Rüstem Ç., “Kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan incelemede Rüstem Ç.’nin daha önce “kötü muamele” ve “taksirle yaralama” gibi suçlardan kaydı bulunduğu, Mehmet U.’nun ise 13 farklı suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

