Trafik kazası görünümlü saldırı! Boşanma aşamasındaki eşini yaraladı

Samsun'un Bafra ilçesinde A.K. isimli şüphei boşanmaaşamasında olduğu eşinin aracına çarparak eşini yaraladı.

Altınyaprak Mahallesi Bağkur ışıklarında meydana gelen olayda, A.K. ) 55 FN 616 plakalı otomobil ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi F.S.K'nin kullandığı 55 AEB 836 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde kadının yaralandığı belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı daha sonra Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eşinin aracına çarpıp kaçan şüpheli eş ise polis ekiplerince yakalandı. A.K'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.