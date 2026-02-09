Tünel kazdı, çatıdan girdi... 2 bin rakımlı yaylada ayı saldırısı

Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar Mahallesi'nde, Orta Toroslar'ın 2 bin rakımlı sarp noktalarında yüzyıllardır sürdürülen geleneksel arıcılık faaliyetleri, yabani hayvanların hedefi haline geldi. Bölge halkı tarafından "hanay" olarak adlandırılan ve zamana meydan okuyan tarihi taş yapılar, son günlerde bir ayının saldırılarıyla sarsıldı. Geleneksel "kara kovan balı" üretimi yapılan bu stratejik noktalara giren ayı, kovanları parçalayarak balların tamamını tüketti.

DEMİR BARİKATLAR VE ÇATILAR AYIYA ENGEL OLAMADI

Bölgedeki bal üreticileri, hanayları vahşi doğadan korumak amacıyla çeşitli önlemler alsa da ayının yöntemleri karşısında çaresiz kaldı. Bazı taş yapıların koruyucu demirlerini sökerek içeri giren, bazılarının ise çatısını delerek kovanlara ulaşan ayı, bölgedeki üretim kapasitesine büyük darbe vurdu.

Yüzlerce kovanın kullanılamaz hale geldiği olayda, arıcılar maddi zararın boyutunun yüksek olduğunu vurgulayarak yetkililerden çözüm talebinde bulundu.

"ATALARIMIZDAN BERİ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK"

Ayı saldırısı sonucu büyük bir kayıp yaşayan 69 yaşındaki bal üreticisi Süleyman Bina, yaşananların vahametini şu sözlerle aktardı:

"Biz bu yapıları daha güvenli hale getirmek için demirlerle tahkim ettik ama ayıya karşı başarılı olamadık. Sadece benim ürünlerim değil, tüm komşularımın balları da ziyan oldu. Atalarımızdan tevarüs eden bu mesleği yıllardır sürdürüyoruz ancak şimdiye kadar böyle bir durumla karşılaşmadık. Ayı hiçbir şey bırakmamış, devletimizden bu konuda yardım bekliyoruz."

ROMA DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ULAŞAN MİRAS TEHLİKEDE

Bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin tarihsel derinliğine dikkat çeken Hasan Hüseyin Kahrıman ise acil önlem alınması gerektiğinin altını çizdi. Kahrıman, saldırıların yöntemine ilişkin detaylar vererek şunları söyledi:

"Buradaki ayı hanayları adeta parçaladı. Bazı yapılara tünel kazarak, bazılarına ise demirleri sökerek giriş yapmış. Hanayların çoğu tahrip edilmiş durumda. Bu süreç böyle devam ederse üretim yapılamaz hale gelecek. Bu bölgede arıcılık, Roma Dönemi'nden bu yana kesintisiz devam eden bir gelenek. İnsanlar kendi imkanlarıyla mücadele etmeye çalışıyor ancak doğadaki bu müdahale karşısında yıkım yaşanıyor. Duruma acilen müdahale edilmeli."