İstanbul'a bahar havası geliyor!

İstanbul'da bu hafta kış ortasında adeta bir bahar provası yaşanacak. AKOM'un 9 Şubat Pazartesi (bugün) paylaştığı verilere göre, hafta ortasına kadar serin seyredecek olan hava, perşembe gününden itibaren yerini belirgin bir ısınmaya bırakacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbullular için sevindirici bir hava raporu yayımladı. 9 Şubat Pazartesi günü paylaşılan verilere göre, şehir genelinde Perşembe gününden itibaren sıcaklıklarda hissedilir bir artış yaşanacak. Hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altında seyreden serin havanın yerini, hafta sonuna doğru 15-17 derece bandına ulaşan ılıman bir hava dalgasına bırakması bekleniyor.

HAFTA BAŞI SERİN VE YAĞIŞLI GEÇECEK

Haftanın ilk günlerinde İstanbul'da kış koşulları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Pazartesi ve Salı günleri çok bulutlu bir gökyüzüyle birlikte yerel yağışlar görülürken, sıcaklıkların 4 ile 10 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü ise yağışlar kısa bir mola verse de hava serinliğini koruyacak ve termometreler 8 derece civarında kalacak.

PERŞEMBE GÜNÜ ISINMA BAŞLIYOR

Haftanın ikinci yarısıyla birlikte hava sıcaklıklarında yükseliş trendi başlayacak. Perşembe günü parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, akşam saatlerinde yağış geçişleri görülebilecek; ancak sıcaklıklar 13 dereceye kadar tırmanacak. Cuma günü aralıklı yağmurlarla birlikte termometrelerin 14 dereceye ulaşmasıyla bahar havası kendisini iyice hissettirecek.

HAFTA SONU PLANLARI İÇİN MÜJDELİ HABER

Cumartesi ve pazar günleri İstanbul'da bahar değerlerine tam anlamıyla ulaşılacak. Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava eşliğinde sıcaklıkların 15 dereceye çıkması öngörülüyor. Haftanın son günü olan Pazar ise aralıklı yağmurlara rağmen sıcaklığın 17 dereceye kadar yükseleceği ve İstanbulluların kış ortasında oldukça ılıman bir gün geçireceği tahmin ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

