Son dakika | Turgay Ciner hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

Turgay Ciner hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında hakkında 28 Eylül tarihinde yakalama kararı çıkarılmıştı.

Turgay Ciner hakkında yakalama kararı!

KAYYUM KARARI DA KALDIRILMIŞTI

Kısa Dalga'da yer alan habere göre, İngiltere merkezli WE Soda Ltd yönetimi, paydaşlarını bilgilendirmek için bir açıklama yayımladı. Açıklamada Turgay Ciner hakkında daha önce verilen yakalama kararının resmen kaldırıldığı kaydedildi.

Yine WE Soda Lt. tarafından yapılan bilgilendirmede TMSF tarafından yürütülen Park Holding'e kayyum yönetiminin sona erdirildiği hatırlatıldı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANAN TÜM İSİMLER SERBEST BIRAKILDI

Şirket tarafından yapılan bilgilendirmede soruşturma kapsamında tutuklanan isimlere yönelik son durumda bildirildi. Şirket, tutuklanan tüm isimlerin hiçbir suçlama olmadan serbest bırakıldığını vurguladı.

