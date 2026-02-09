Sağanağın ardından oluşan gölette mahsur kaldılar! Yardıma itfaiye koştu

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Habur Sınır Kapısı yakınlarında yer alan Şırnak Valiliği TIR Parkı karşısındaki çevre yolu girişinde meydana gelen olayda, şehirde etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle 2 kişi mahsur kaldı.

ARACIN İÇİNDE MAHSUR KALDILAR!

Sağanak yağışın ardından oluşan gölet nedeniyle ilerleyemeyen bir hafif ticari araç yolda kalırken içeride bulunan 2 kişi, aracın cam kısmına çıkarak yardım istedi.

YARDIMA İTFAİYE EKİPLERİ KOŞTU!

Aracın içinde mahsur kalan 2 kişinin yardım istediği anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Servisi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta mahsur kalan 2 kişiyi güvenli bir şekilde kurtardı.

