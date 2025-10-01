TÜİK açıkladı: 5 kişiden biri bunu yapıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 1 Ekim 2025’te yayımladığı raporla birlikte yapay zekaya dair ilk resmi verileri kamuoyuyla paylaştı. “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” ile “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” sonuçlarına dayanan istatistikler, hem bireylerde hem de girişimlerde yapay zekanın kullanım düzeyini ortaya koydu: Türkiye'de her 5 kişiden biri artık yapay zekaya başvuruyor.

16-24 YAŞ GRUBU YAPAY ZEKAYI EN ÇOK KULLANANLAR

Verilere göre 2025 yılında 16-74 yaş aralığındaki bireylerin yüzde 19,2’si üretken yapay zeka araçlarını kullandığını belirtti. Kullanım oranı özellikle gençlerde dikkat çekici seviyelere çıktı. 16-24 yaş grubunda oran yüzde 39,4’e ulaşırken, en düşük kullanım ise 65-74 yaş grubunda görüldü. Eğitim durumuna göre bakıldığında ise yapay zeka kullanımında yükseköğretim mezunları yüzde 36,1 ile ilk sırada yer aldı.

Bireylerin yüzde 79,7’si yapay zekayı kişisel ihtiyaçları için kullanırken, yüzde 33,8’i mesleki amaçlarla, yüzde 31,4’ü ise eğitim faaliyetlerinde kullandığını açıkladı. Yapay zekayı hiç kullanmayan bireylerin yüzde 63,3’ü ise “ihtiyaç duymadığını” ifade etti.

GİRİŞİMLERDE KULLANIM 4 YILDA 3 KAT ARTTI

2021’de yapay zeka teknolojilerinden en az birini kullandığını bildiren girişimlerin oranı yüzde 2,7 iken, bu oran 2025 itibarıyla yüzde 7,5’e yükseldi. Çalışan sayısı 250 ve üzeri olan şirketlerde kullanım oranı yüzde 24,1’e ulaştı.

Sektörel dağılıma bakıldığında, yapay zekanın en yoğun kullanıldığı alan yüzde 47,1 ile “bilgi ve iletişim” sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 21,1 ile “finans ve sigorta”, yüzde 15,2 ile “bilgisayar ve iletişim ekipmanlarının onarımı” takip etti.

ŞİRKETLER EN ÇOK PAZARLAMA İÇİN KULLANIYOR

Yapay zekayı tercih eden girişimlerin kullanım amaçlarının başında yüzde 46,5 ile pazarlama ve satış faaliyetleri geldi. Onu yüzde 41,1 ile üretim süreçleri, yüzde 41,0 ile Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları, yüzde 40,0 ile işletme süreçleri izledi.

Henüz yapay zeka kullanmayan girişimlerin yüzde 9’u ileride bu teknolojiden yararlanmayı planlıyor. Kullanılmama gerekçeleri arasında ise en yüksek oran yüzde 74,2 ile “uzmanlık eksikliği” oldu. Bunu yüksek maliyetler (yüzde 67,4) ve hukuki belirsizlikler (yüzde 62,4) takip etti.