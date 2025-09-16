İnsan beyni yapay zekaya karşı galip geldi

Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler arasında yapay zekaya olan yönelimin arttığını aktaran Prof. Dr. Kırık, bu teknolojinin sunduğu bilgilere temkinli yaklaşılması gerektiğini ifade etti. Kırık, "Yapay zekanın verdiği cevapların tamamı doğru değil. Bu konuda İngiltere'de avukatların yapay zekayı dava dilekçelerinde kullanması yasaklandı, çünkü olmayan kanunlar üretildiği ortaya çıktı. Halüsinasyon görebilme durumu var. Yanlış cevaplar, öğrencinin ödevini ve sınavını doğrudan etkileyebilir. Aynı zamanda düşünsel gelişimini de olumsuz etkiler" diye konuştu.

'VERİLERİNİZ GİZLİ KALMAYABİLİR'

Prof. Dr. Kırık, yapay zeka platformlarına girilen bilgilerin güvenliği konusunda da sorunlar yaşanabileceğine dikkat çekti. Veri gizliliğinin önemini vurgulayan Kırık, “Sunulan veriler gizli kalmayabilir. Daha önce yüzbinlerce konuşma internet ortamına sızdırıldı. Bu durum kişisel bilgilerin açığa çıkmasına sebebiyet verebilir. Ayrıca yapay zekanın yönlendirmesiyle yanlış adımlar atılması, gençlerin ciddi mağduriyetler yaşamasına yol açabilir" dedi.

EN BAŞARILI GRUP KENDİ ZİHNİNİ KULLANANLAR OLDU

MIT (Massachusetts Institute of Technology) Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına atıfta bulunan Prof. Dr. Kırık, insan zihninin önemini vurguladı. Araştırmayı aktaran Kırık, “Üç gruba ayrılan öğrencilerden biri yapay zekadan, biri arama motorlarından, biri ise sadece kendi zihninden faydalandı. En başarılı grup, kendi düşüncesiyle cevap verenler oldu. Bu da gençlerin düşünsel potansiyelini kaybetmemesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor" diye konuştu.

YAPAY ZEKA BİLE 'TEYİT EDİN' DİYOR

Yapay zekanın sunduğu bilgilerin doğrudan doğru kabul edilmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Kırık, bu duruma dikkat çekmek için yapay zekanın kendisine verdiği yanıtı paylaştı. Yapay zekaya, 'Verdiğin cevaplar güvenilir mi?' sorusunu yönelttiğini belirten Prof. Dr. Kırık, “Yapay zeka bile 'Yanıtlarımı mutlaka başka kaynaklardan teyit edin' cevabını veriyor. Dolayısıyla en doğrusu farklı, güvenilir, akademik kaynaklardan doğrulama yapmak ve bunları referans göstermek. Ancak bu şekilde fayda sağlanabilir" dedi.

Prof. Dr. Kırık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklar ve gençler artık bilmedikleri soruları yapay zekaya yöneltiyor, ödevlerinde hatta sosyal hayatlarında destek istiyor. Fakat yapay zeka, sizin istediğiniz fikir kapsamında cevap verir. Bu nedenle tek kaynak olarak kullanılmamalı."