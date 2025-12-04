Trakya Üniversitesi'nde 2'nci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığında büro personeli olarak görev yapan Selda Özkan İlte (35), çalıştığı binanın 2’nci kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Dekanlık binasında öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bir büro personeli hayatını kaybetti.

Tıp Fakültesi Dekanlığında görev yapan Selda Özkan İlte (35), henüz belirlenemeyen bir nedenle çalıştığı binanın 2’nci kat penceresinden düştü. İlte'nin düştüğünü görenlerin ihbarıyla bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

buro-personeli-olarak-gorev-yaptigi-univ-1047669-310896.jpg

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selda Özkan İlte, üniversitenin Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen İlte, maalesef kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olay yeri inceleme ekipleri, İlte’nin düştüğü alanda detaylı inceleme yaptı.

Ölen kişinin hayat hikayesiyle ilgili dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Avukat olan Selda Özkan İlte'nin, Edirne Barosu’ndan kaydını 2 yıl önce sildirip Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nda büro personeli olarak göreve başladığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

