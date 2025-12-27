Malatya'da bir IŞİD operasyonu daha

Yayınlanma:
Güncelleme:
Malatya'da dün MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yılbaşında IŞİD adına canlı bomba saldırısı yapacağı öğrenilen terörist yakalanmıştı. Kentte düzenlenen bir başka IŞİD operasyonunda ise gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Milli İstihabrat Teşiklatı (MİT), yeni yılda terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen İbrahim Burtakuçin isimli IŞİD'li teröristi, dün Malatya'da yakalamıştı.

teror-orgutu-isid-uyesi-ibrahim-burtakucin.webp

Emniyet Genel Müdürlüğü ile kordineli yapılan çalışmalar sonucu yakalanan Burtakuçin'in adresinde yapılan aramada, canlı bomba hazırlığında kullanılan materyaller yakalandı.

Son dakika | MİT'ten IŞİD'e operasyon: Yılbaşında terör saldırısı yapacaktıSon dakika | MİT'ten IŞİD'e operasyon: Yılbaşında terör saldırısı yapacaktı

malatyada-isid-operasyonu.jpg

MALATYA'DA BİR IŞİD OPERASYONU DAHA

Kentte İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, IŞİD terör örgütüne yönelik bir operasyon daha düzenledi.

Şüphelilerin adreslerini tespit ettikten sonra harekete geçen ekipler, M.A., O.A.A., ve M.A'yı eş zamanlı baskınla yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Yılbaşı öncesi uyarı verilmişti: Bir IŞİD üyesi daha yakalandıYılbaşı öncesi uyarı verilmişti: Bir IŞİD üyesi daha yakalandı

M.A., O.A.A., ve M.A., emniyetteki işlemlerinden sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

