Yılbaşı öncesi uyarı verilmişti: Bir IŞİD üyesi daha yakalandı

Bingöl'de, terör örgütü Irak-Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) üye olma suçundan aranan bir şüpheli gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanma kararı verildi.

IŞİD'E ÜYE OLMAK SUÇUNDAN ARANIYORDU

Bingöl'de terörle mücadele ekiplerince yürütülen bir çalışma sonucunda, terör örgütü IŞİD'e üye olma suçundan aranan bir şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ÇIKARILDIĞI HAKİMLİK TARAFINDAN TUTUKLANDI

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, aranan şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.