Çorum'da 30 yaşındaki kişi aracında ölü bulundu

Yayınlanma:
Çorum’da 30 yaşındaki Oğuzhan Karameşe park halindeki otomobilinde yakınları tarafından ölü bulundu. İlk incelemede darp izine rastlanmayan gencin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Çorum merkez Buharaevler Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde, 30 yaşındaki Oğuzhan Karameşe’den haber alamayan yakınları, yaptıkları aramada Karameşe’yi cadde üzerinde park halindeki otomobilinin içinde hareketsiz yatarken buldu.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin otomobil içerisinde yaptığı kontrollerde, Oğuzhan Karameşe'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

VÜCUDUNDA DARP İZİ YOK

Polis ekiplerince olay yerinde ve cenaze üzerinde yapılan ilk incelemelerde, Karameşe’nin vücudunda herhangi bir darp, yara veya kesici alet izine rastlanmadı. Şüpheli ölüm üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Oğuzhan Karameşe'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

