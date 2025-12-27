Çorum'da 30 yaşındaki kişi aracında ölü bulundu

Çorum merkez Buharaevler Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde, 30 yaşındaki Oğuzhan Karameşe’den haber alamayan yakınları, yaptıkları aramada Karameşe’yi cadde üzerinde park halindeki otomobilinin içinde hareketsiz yatarken buldu.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin otomobil içerisinde yaptığı kontrollerde, Oğuzhan Karameşe'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Boşanma aşamasındaki kadını takip edip sokak ortasında bıçakladı

VÜCUDUNDA DARP İZİ YOK

Polis ekiplerince olay yerinde ve cenaze üzerinde yapılan ilk incelemelerde, Karameşe’nin vücudunda herhangi bir darp, yara veya kesici alet izine rastlanmadı. Şüpheli ölüm üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Oğuzhan Karameşe'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.