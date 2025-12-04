İstanbul'da turistlere saç ekimi yapan sahte doktor skandalı!

Yayınlanma:
İstanbul'daki saç ekim merkezinde yerli ve yabancı kişilere saç ekim işlemi yapan Liva Saç Ekimi adlı iş yerindeki şahsın aslında hekim olmadığı ancak buna rağmen saç ekim işlemi yaptığı ortaya çıktı. Mahkeme şahsa 1 yıl 8 ay hapis cezası ve 500 lira adli para cezası verdi.

İstanbul Tabip Odası skandalı ortaya çıkardı. İstanbul'da Liva Saç Ekimi olarak bilinen saç ekim merkezindeki hekimin aslında hekim olmadığı ancak buna rağmen önlük ve ameliyat giysileri giydiği, internet sitesinde de cerrahi işlemlere dair fotoğraflar paylaştığı İstanbul Tabip Odası tarafından tespit edildi.

Sahte hekimin yerli ve yabancı kişilere saç ekimi yaptığının da tespit edilmesinin ardından hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ancak savcılık, "Bahsi geçen işyerinin taşındığı, ilgili kişiyi tanıyan kimseye rastlanmadığı” gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

BİR SUÇ DUYURUSU DAHA

Savcılığın tespit edemediği yerin ardından karara itiraz edildi. İş yerinin yeni adresi bulundu ve şahıs hakkında iddianame düzenlenmesi talep edildi. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından itiraz kabul gördü. Savcılık sahte hekim hakkında iddianame düzenledi.

Yargılamanın ardından İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi 25.11.2025 tarihinde; "Sanığın alınan ifadesinde üzerine atılı suçu tevil yollu ikrar ettiği, hekim gözetiminde ve hastane ortamında söz konusu işlemleri yaptığını ifade ederek suçtan kurtulmaya çalışmış ise de toplanan deliller ve sanığın suçtan kurutulmaya yönelik beyanı dikkate alındığında eylemi doktor nezaretinde gerçekleştirdiğini ispat edemediğinden, sanığın bahsi geçen işyerinde hekim bulunmadan doğrudan saç ekimi işlemi yaparak yetkisiz sağlık hizmeti verdiği" kabul edilmiştir.

1 YIL 8 AY CEZA VE 500 LİRA PARA CEZASI

Yargılamanın adından şahsa 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Bununla beraber 500 TL adli para cezası kesildi. İstanbul Tabip Odası karara karşı istinaf yolunun açık olduğunu aktardı.

