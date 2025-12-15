Trafikte tekme ve yumruklar konuştu!

Mardin’de, trafikte yol verme meselesi nedeniyle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada 2 kişi yaralanırken o anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Mardin’de, Artuklu-Kızıltepe karayolunda, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yolda hareket halinde olan 2 sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı’nda araçların durmasıyla, taraflar araçlarından indi ve tartışmayı sürdürdü.

mardinde-trafikte-yol-verme-kavgasi-kam-1063932-315682.jpg

İKİ KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ!

Kısa sürede büyüyen tartışma, kısa sürede yumruk ve tekmeli kavgaya dönüşürken kavga sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kişi, Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu aldı ve birbirlerinden şikayetçi oldu.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Kavga anı ise, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sokaktaki kavga meydan savaşına dönüştü! Bekçilerden biber gazlı müdahaleSokaktaki kavga meydan savaşına dönüştü! Bekçilerden biber gazlı müdahale

Söz konusu görüntülerde, araçların inen sürücülerin kavga ettikleri, diğer sürücülerin de araya girerek sakinleştirilmeye çalıştıkları görülürken bazı sürücülerin de “Kadın var, ayıptır. Kavga etmeyin” dedikleri duyuldu. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.




Kaynak:DHA

