Trafik kazasında hayatını kaybeden 3 yaşındaki ikizler defnedildi
Konya'nın Halkapınar ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 3 yaşındaki ikiz kardeşler Yiğit ve Kayra Koçer, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Konya’nın Halkapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 yaşındaki ikiz kardeşler Yiğit ve Kayra Koçer, Büyükdoğan Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlandı. Küçük kardeşlerin cenazesi camiye getirildiğinde gözyaşları sel olurken, baba Mehmet Koçer ve yakınları büyük acı yaşadı. Kılınan cenaze namazının ardından Yiğit ve Kayra, mahalle mezarlığında yan yana defnedildi.

konya-1.jpg

Cenaze törenine baba Mehmet Koçer’in yanı sıra yakınları, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Vardar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan kazada ağır yaralanan anne Ayşegül Koçer’in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Uşak’ta motosiklet kazası: Kamyona çarpan sürücü hayatını kaybettiUşak’ta motosiklet kazası: Kamyona çarpan sürücü hayatını kaybetti

NE OLMUŞTU?

25 Eylül’de İpekler Çiftliği mevkisinde meydana gelen kazada, alkollü olduğu belirlenen Kadir E. yönetimindeki 42 E 9064 plakalı otomobil, Mehmet Koçer’in kullandığı 42 L 3889 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada araçta bulunan ikiz kardeşler Yiğit ve Kayra hayatını kaybederken, anne ve baba Koçer ile diğer araçtaki Ferhat ve Hüseyin Bozkuş yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kazanın ardından tutuklanan sürücü Kadir E’nin, daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

