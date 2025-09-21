Trabzon’da sağanak sonrası Sera Gölü yolunda toprak kayması

Trabzon’da etkili sağanak yağış sonrası Sera Gölü mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon’da etkili olan sağanak yağışın ardından Sera Gölü mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi, yolun bir bölümünü kapladı.

Toprak ve kaya birikintisinin sürüklenmesi sonucu Sera Gölü yolunun tek şeridi ulaşıma kapandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler güvenlik önlemleri alırken, ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanmaya başlandı. Karayolları ekiplerinin yolu temizleme çalışmaları sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

