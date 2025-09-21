Ahmet Ercan Simav depremini 7,2'lik depremi hatırlatarak açıkladı

Yayınlanma:
Kütahya Simav aylardan bu yana irili ufaklı depremler ile sallanmaya devam ederken Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan dün gece de 4,2 ile sallanan Simav hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu. Ercan, bölgede büyük deprem bekleyip beklemediğini açıkladı.

Deprem kuşağında yer alan Türkiye hemen her gün irili ufaklı depremler ile sallanmaya devam ediyor. Son dönemde Balıkesir'in yanı sıra Kütahya Simav merkezli onlarca deprem bölge halkını tedirgin etmeye devam ediyor.

SİMAV DÜN GECE YİNE SALLANDI

Simav'da son olarak dün gece de bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre dün gece saat 02.16'de merkez üssü yine Simav olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yetkililere göre 4,2 büyüklüğündeki depremde herhangi olumsuz vakaya rastlanılmadı.

Simav'da gece vakitlerinde korkutan depremSimav'da gece vakitlerinde korkutan deprem

PROF. DR. ERCAN'DAN DEPREM DEĞERLENDİRMESİ: BÜYÜK DEPREM ŞAŞIRTICI OLUR

Simav'da meydana gelen son depremin ardından Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ercan depremin meydana geldiği fayda gerginlik birikimi olduğunu ancak üretilebilecek deprem büyüklüğünün en fazla bu kadar olabileceğini ifade etti. Ercan açıklamasının devamında büyük bir depremin olmasının kendisi için şaşırtıcı olacağını kaydetti.

Ercan 2011 yılında 5,9 büyüklüğünde bir depremin olduğunu ve artçılarının da aylarca sürdüğünü, yine Simav kırığı yakınında 1970 yılında 7,2 büyüklüğünde deprem olduğu ve bu depremde de 1086 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Ercan'ın Simav depremine ilişkin değerlendirmeleri şu şekilde:

21 Eylül 2025 2:16 gece yarısı Kütahya ili Simav Yemişli’de 7 km derinde M4,2 büyüklüğünde küçük bir deprem oldu. Deprem KB-GD doğrultulu
Sağ atımlı Simav kırığını kesen, kuzey güney yönlü ikincil kırık üzerinde olmuştur. Belli ki burada bir gerginlik birikimi vardır. Ancak ikincil kırığın üretebileceği deprem büyüklüğü de ancak budur.

Ardından büyük deprem gelmesi benim için şaşırtıcı olur.

Bu bölgede 2011 yılında M5,9 büyüklüğünde bir Simav depremi olmuş, artçıları aylarca sürmüştü.

Yine Simav kırığı yakınında 26 Mart 1970 yılında 23.05 de M7,2 büyüklüğünde Gediz depremi çok yıkıcı ve çok ölümcül olmuştu. 1086 kişi ölmüştü.

Geçmiş olsun

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

