Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem Toplayıp çuvallara doldurdular: Milyonlarca lira ceza yediler

Toplayıp çuvallara doldurdular: Milyonlarca lira ceza yediler

Tunceli’nin Pertek ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta, koruma altındaki 31 kilo salep yumrusu ele geçirildi. Araçtaki 3 kişiye toplam 2 milyon 97 bin 735 TL idari para cezası uygulandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Toplayıp çuvallara doldurdular: Milyonlarca lira ceza yediler
Son Güncelleme:

Pertek İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Akpazar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde, 1 çuval ile 1 heybe içerisinde yaklaşık 31 kilo salep yumrusu bulundu.

salep yumrusu

Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyorProfesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor

MİLYONLARCA LİRA CEZA KESİLDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yapılan incelemede, koruma altındaki bitki türleri arasında yer alan salep yumrularının izinsiz toplandığı tespit edildi.

Araçtaki C.K. (50), B.B. (40) ve İ.K.’ye (36) 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na muhalefet kapsamında toplam 2 milyon 97 bin 735 TL idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen salep yumruları, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tunceli Jandarma
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro