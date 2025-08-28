Tokat’ta feci kaza! Hamile kadın bebeğini yitirdi

Tokat’ta feci kaza! Hamile kadın bebeğini yitirdi
Yayınlanma:
Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan hamile kadın bebeğini kaybederken feci kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi, Şehit Polis Birol Yavuz Caddesi’nde feci bir kaza meydana geldi. Koçak köyünden şehir merkezine doğru giden Mustafa Konuk (55) yönetimindeki otomobil, İnanç Sokak'a döndüğü sırada Erbaa’dan Koçak yönüne giden Murat Yılmaz (47) yönetimindeki taksi ile çarpıştı. Yaşanan kazada, araçların sürücüleri ile takside yolcu olan Göktuğ Öztütüncü (15), otomobildeki Meryem Ahsen Alp (3) ve annesi Sema Alp yaralandı.

kaza.jpg

HAMİLE KADIN BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 aylık hamile oldu öğrenilen Sema Alp’in bebeğini kaybettiği bildirildi. Yaralılardan Meryem Ahsen Alp ise Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Anne ve kızın hayati tehlikelerinin bulunduğu kaydedildi. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

