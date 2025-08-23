Fabrikada korkunç iş kazası: İşçinin üzerine asidik asit sıçradı

Yayınlanma:
Bursa'da bir tekstil fabrikasında çalışan işçi Salih Ü.'nün üzerine asidik asit sıçraması sonucu yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında korkunç bir iş kazası meydana geldi. Fabrika çalışanı Salih Ü.'nün üzerine asit sıçradı.

Gece saat 02.00 sıralarında İnegöl OSB Havaalanı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen talihsiz olayda, o sırada fabrikada çalışmakta olan işçi Salih Ü.’nün üzerine makinedeki asidik asit sıçradı.

fabrikada-uzerine-asidik-asit-sicrayan-i-877631-260726.jpg

BAŞINDA VE KOLLARINDA YANIKLAR OLUŞTU

Bunun üzerine Salih Ü.’nün kollarında ve başında yanıklar oluştu. Olayı gören diğer fabrika çalışanlarının durumu ihbar etmesine üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

fabrikada-uzerine-asidik-asit-sicrayan-i-877629-260726.jpg

YANIK ÜNİTESİNDE TEDAVİYE ALINDI

Vücudunda ikinci derece yanık olduğu belirtilen işçi, ilk tedavinin ardından hastanenin yanık ünitesinde tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

