Malatya-Ankara yolunda korkunç kaza: 4 kişi yaşamını yitirdi

Yayınlanma:
Malatya-Ankara yolunda Bayramuşağı mevkisinde korkunç bir trafik kazası yaşandı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya-Ankara karayolu Bayramuşağı mevkisinde saat 17.00 sıralarında 16 BTE 244 plakalı otomobil, Darende istikametinden Malatya yönüne seyir halindeyken virajı alamayarak karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen 23 BC 278 plakalı otomobille çarpıştı.

malatyada-kazada-4-kisi-oldu.jpg

Çarpışmanın etkisiyle 16 BTE 244 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçta 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

malatyada-kazada-4-kisi-oldu-23.jpg

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Malatya-Ankara karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde sağlandı.

Kaynak:ANKA

