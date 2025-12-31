Tokat Belediyesi'nden Başkan Yazıcıoğlu hakkındaki iddialara suç duyurusu

Tokat Belediyesi’nden, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve kurum hakkındaki bazı haberlerin gerçek olmadığı ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğuna ilişkin açıklama geldi.

Belediyeden yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız paylaşımların yapıldığı kaydedildi ve "Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve Tokat Belediyesi hakkında, gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan asılsız haber ve paylaşımlarla ilgili olarak Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.” denildi.

“CİDDİYETTEN UZAK, NAZARA ALINMAYACAK İDDİALARDIR”

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında kuruma ulaşan herhangi bir bilgi edinme talebinin olmadığı belirtilen açıklamada, “Bu tür taleplerin olması durumunda, tüm bilgi ve belgelerimiz denetime açıktır. İçinde bulunduğumuz yılda denetim raporlarımız ve mali tablolarımız yetkili ve ilgili kurumlar tarafından denetlenmiştir. Mecrası belirsiz iddialarla kanuna uygun alımlarımıza yapılan istinatlar tarafımızca ciddiyetten uzak, nazara alınmayacak iddialardır.” ifadelerine yer verildi.

“Bu tür asılsız iddiaların sürdürülmesi TCK 217/A kapsamında suç teşkil etmektedir.” ifadelerini kullanıldığı açıklamada, “Kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğumuz gereği ifade etmek isteriz ki; belediyemizin tüm faaliyetleri şeffaflık, hukuka uygunluk ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütülmektedir. Kurumumuzu ve Belediye Başkanımızı hedef alan bu tür yalan ve iftira içerikli yayınlara karşı hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur’’ denildi.