Tokat'ta heyecan yaratan organizasyon
Yayınlanma:
Tokat'ta 1’nci Ali Yücel Yağlı Pehlivan güreşleri, Gaziosmanpaşa Stadı'nda başladı. Tokat halkı ilk kez düzenlenen organizasyona büyük ilgi gösterdi.

Tokat Belediyesi tarafından bu yıl 1’incisi düzenlenen Ali Yücel Yağlı Pehlivan güreşleri, yoğun katılımla başladı. Güreşlerde 200'den fazla pehlivan kol bağladı.

7'den 77'ye her yaştan güreş severin ilgi gösterdiği etkinlikte geleneksel ata sporunun ruhu yaşatıldı. Müsabakalar büyük heyecana sahne oldu. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, organizasyonun ata sporunun yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Biz çok kıymetli güreşçiler yetiştirmişiz. Dünya ve Türkiye’ye mâl olmuş. Ali Yücel’de bunlardan bir tanesidir.

Tokat halkı organizasyona büyük ilgi gösterdi

"ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Dün de oğlu ile görüştüm, kendileri çok sevindiler. Ama ben her şeyin başında şunu söylüyorum, anarken de yaşarken de bu kıymetleri bilmemiz lazım. Biz elimizden geldiği kadar bu desteği vermeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

