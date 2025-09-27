TFF 1. Lig'de 45 liralık maç

Yayınlanma:
İki Ege temsilcisi TFF 1. Lig'de kritik bir maça çıkıyor. Manisa FK yönetimi Bodrum FK maçında bilet fiyatlarında indirime gitti.

TFF 1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde maçlarını kazanan iki Ege temsilcisi Manisa Futbol Kulübü ve Bodrum Futbol Kulübü yarın 8'inci hafta müsabakasında karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Fevzi Erdem Akbaş'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

BİLETLER SADECE 45 LİRA

Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı alt ve misafir tribünü 45 TL olarak belirlendi. Hafta içinde Bandırmaspor'u deplasmanda 4-1 yenerek çıkışa geçen 8 puana sahip 14'üncü Manisa FK'nın teknik direktörü Taner Taşkın zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi.

TFF 2. Lig'de ilklerin maçıTFF 2. Lig'de ilklerin maçı

Bodrum FK'nın tecrübeli bir takım olduğunu belirten Taşkın, "Bandırmaspor galibiyeti hepimizi mutlu etti. Moral depoladık ve Bodrum FK maçına yüksek motivasyonla hazırlandık. Bu maçı da taraftarımızın desteği ile kayıpsız geçeceğimize inanıyoruz" dedi.

BURHAN EŞER İDDİALI

Son maçında evinde Vanspor'u 2-0 yenerek 14 puanla 3'üncü sıraya yerleşen Bodrum FK'nın teknik patronu Burhan Eşer ise, "Galibiyet serimizi sürdürmek adına sahada olacağız. Manisa zor bir deplasman. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi gösterip istediğimiz sonuçla evimize dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

