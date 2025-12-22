Fenerbahçe'de yönetim ile teknik ekip bir araya geldi: Ayrılık kararı çıktı

Süper Lig’de ara transfer dönemi öncesi Fenerbahçe’de yönetim ve teknik ekip bir araya geldi. Yapılan toplantı sonucunda sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci kararı verildi.

YOLLAR AYRILIYOR

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırmaya karar verdi.

MENAJERİNE HABER VERİLDİ

Alınan karara göre oyuncu, ara transfer döneminde kiralık ya da bonservisiyle takımdan gönderilecek. Kahveci’nin menajeriyle iletişime geçen yönetim, kulüp bulması için talimat verdi.

SAMSUNSPOR MAÇININ ARDINDAN KADRO DIŞI BIRAKILDILAR

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, 2.5 ay önce kadro dışı bırakıldı. Kadro dışı kararında Samsunspor maçının ardından soyunma odasında çıkan tartışmanın etkili olduğu öne sürüldü.

Sadettin Saran daha fazla dayanamadı: Kararını açıkladı

Fenerbahçe’den kadro dışı kararı için yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: