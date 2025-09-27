TFF 2. Lig'de ilklerin maçı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezona kötü başlayan Somaspor, yarın sahasında Aliağa FK’yı ağırlayacak. Soma Atatürk Stadı’nda oynanacak mücadele saat 16.00’da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Levent Buğra Vartemel yönetecek.

Mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor.

Somaspor 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak sadece 1 puan topladı.

Aliağa FK ise 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı ve 9 puanda.

Ev sahibi Somaspor, henüz galibiyetle tanışamadığı sezonda taraftarı önünde moral arıyor. Konuk ekip Aliağa FK ise zirve yarışını sürdürmek istiyor ancak deplasmanlarda yaşadığı kayıplar dikkat çekiyor.

KRİTİK MAÇ

Somaspor için bu karşılaşma, hem puan tablosunda nefes almak hem de özgüven kazanmak adına önem taşıyor.

Aliağa FK ise dış sahadaki kötü gidişatı sonlandırarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.