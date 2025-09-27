TFF 2. Lig'de ilklerin maçı

TFF 2. Lig'de ilklerin maçı
Yayınlanma:
TFF 2. Lig'de 6. haftada Somaspor ilk galibiyet peşinde sahaya çıkarken Aliağa FK ise deplasmanda siftah yapmak istiyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezona kötü başlayan Somaspor, yarın sahasında Aliağa FK’yı ağırlayacak. Soma Atatürk Stadı’nda oynanacak mücadele saat 16.00’da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Levent Buğra Vartemel yönetecek.
Mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor.

Muğlaspor kritik viraja tedirgin girdiMuğlaspor kritik viraja tedirgin girdi

Somaspor 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak sadece 1 puan topladı.

Aliağa FK ise 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı ve 9 puanda.

Ev sahibi Somaspor, henüz galibiyetle tanışamadığı sezonda taraftarı önünde moral arıyor. Konuk ekip Aliağa FK ise zirve yarışını sürdürmek istiyor ancak deplasmanlarda yaşadığı kayıplar dikkat çekiyor.

KRİTİK MAÇ

Somaspor için bu karşılaşma, hem puan tablosunda nefes almak hem de özgüven kazanmak adına önem taşıyor.

Aliağa FK ise dış sahadaki kötü gidişatı sonlandırarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Spor
Sadettin Saran'ın futbolcular ile konuşması ortaya çıktı
Sadettin Saran'ın futbolcular ile konuşması ortaya çıktı
TFF 1. Lig'de 45 liralık maç
TFF 1. Lig'de 45 liralık maç
Erman Toroğlu: Bir tuhaflık vardı
Erman Toroğlu: Bir tuhaflık vardı