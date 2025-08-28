Ticaret bakanı gün verdi, kamuoyuyla paylaşılacak! 'Bazı sorunlar bazen yeise kapılmamıza yol açabilir'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) üyeleriyle bir araya geldi. Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ETSO Başkanı Saim Özakalın’dan kentle ilgili talepleri dinleyen Bolat, bunları not aldığını ve ilgili bakanlıklara ileteceğini söyledi.

‘BAZI SORUNLAR YEİSE YOL AÇABİLİR’

Orta vadeli 3 yıllık programın 10 gün sonra kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Bolat, şunları söyledi:

"Hep ülkemizin kaynakları, ihtiyaçları, halkımızın beklentileri, halkımızın alım gücünü yükseltilmesi hedeflendi. Tarımımızın, sanayimizin, hizmetler sektörümüzün, ihracatımızın ve hizmetler ihracatının artırılması konusunda çok büyük mesafeler alındı. Günlük ve kısa vadede içimizde yaşadığımız bazı sorunlar bazen yeise kapılmamıza yol açabilir. Ama inanın orta ve büyük vadeli resme baktığımızda Türkiye 22 yılda siyasi istikrar ve ekonomik istikrar ve ekonomik reformlar atılımlar sayesinde çok büyük mesafeler sağladı. Anadolu'muzun her tarafında büyük atılımlar oldu. Trakya'mızda büyük atılımlar oldu. 180 OSB'den 380 çıktık. Üretimimiz 238 milyar dolardan 1.4 trilyon doları aşacak bir rakama doğru ilerliyor. Kişi başına milli gelirimiz 3 bin 608 dolardan şu anda birinci çeyrek sonunda 16 bin dolara yaklaştı. Şimdi ikinci çeyrek rakamları açıklandığında 16 bin doların üzerini göreceğiz. Dünyada bu kadar ekonomik, siyasal, krizler, savaşlar olduğu bir ortamda afetler olduğu bir ortamda bu krizler Türkiye'de çok iyi yönetildi. Halkımız sağlık yönünden, ihtiyaçları yönünden, eğitim alanında, enerji alanında bunlar çok iyi yönetildi."

‘ENFLASYONUN YÜZDE 33,5’İN ALTINA GERİLEMESİNİ BEKLİYORUZ’

İstikrar ve dengelenme döneminin çok olumlu sonuçlar vermeye başladığını ifade eden Bolat, enflasyonda gerileme yaşandığını söyledi. 2022- 2023'te yaklaşık yüzde 65'ler 70'lere yakın olan enflasyonu 33,5'a kadar gerilettiklerini kaydeden Bolat, şunları söyledi:

"Tam 15 aydır enflasyon oranı her ay geriliyor. Bunun yanında faiz oranlarında da finansman maliyetlerinde de gerileme süreci başladı. Hızlanıyor. Bunu ilgili kurumlar, Merkez Bankamız takip ediyor. Onlar da ülkemizde ki finans şartlarının iyileşmesi ve finansmana erişim konusunda çaba sarf ediyorlar. TOBB'un nefes kredisi birinci dilimi 23 bin müteşebbise kullandırıldı. İkinci dilimi de şu anda onaylanma aşamasında görüşülüyor. KGF kredileri var şu anda. Bunlarla da bu sorununu kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu yıl ikinci çeyrekte yani nisan, mayıs, haziran döneminde büyüme rakamı da birinci çeyrekten daha yukarıda olacak. Bu kesin. Yüzde 2'ydi birinci çeyrek. Niye böyle diyoruz? Çünkü sanayi üretiminde ikinci çeyrekte yüzde 7'nin üzerinde bir artış oldu. Bu hafta birçok önemli gösterge açıklandı. Tüketici fiyat endeksinde, reel kesim güven endeksinde, ekonomik güven endeksinde ağustos ayı itibariyle olumlu iyileşme var, gelişme var. İnşallah eylülün başında enflasyon oranı açıklandığında da ümidimiz var. Yüzde 33,5'in altına gerilemesini bekliyoruz. Bunlar da finans şartlarına olumlu olarak yansıyacaktır diye ümitliyiz."

Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı, Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden kooperatiflerin katıldığı fuar 31 Ağustos’a kadar sürecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlık olarak özellikle kadın kooperatiflerine hibe ve yönetim desteği sağladıklarını hatırlatarak, “Ortak akıl ve ortak emekle üretim yapan kooperatifler, fiyatları dengeleyerek ekonomiye katkı sağlıyor. Ülkemizde 50 bine yakın kooperatif var, bunların 12 bini Ticaret Bakanlığı’nın görev alanında” dedi.

Ticaret Bakanlığı olarak hibe destekler ve yönetimle kadın kooperatiflerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Bolat, şunları söyledi:

"Biz Ticaret Bakanlığı olarak kadın kooperatiflerini destekliyoruz. Hibe desteklerimiz, yönetimimizle onların yanındayız. Burada sloganımız 'Kooperatifler daha iyi bir dünya kurar.’ Ortak akıl, ortak emek ve birlikte çalışmanın nasıl başarılı icraatlar, üretimler ortaya koyabileceğini ve fiyatları nasıl aşağı çekebileceğinin en güzel örneklerini kooperatiflerimiz oluşturmakta. Ülkemizde tam 50 bin kooperatifimiz bulunuyor. Bunların 12 bini bizim Ticaret Bakanlığı’mızın görev alanında. Satış kooperatifleri ağırlıklı, kadın kooperatifleri ağırlıklı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın kontrolünde olan kooperatifler var. Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın var. Toplam 50 bine yakın kooperatiflerimiz var. Biz onlarla birlikte daha iyi bir dünya kurmaya çalışıyoruz."

‘DÖNÜM NOKTASI OLACAK’

20-25-2029 yıllarını kapsayan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nın hazırlandığını ve 19 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir programla açıklanacağını kaydeden Bolat, katılımcıları programı davet etti. Bolat, kooperatifçilik tarihinde bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Ticaret Bakanlığı olarak 2020 yılında başlattıkları destek programıyla 772 kooperatifin sunduğu 826 projeye toplam 110,5 milyon civarında hibe desteği sağladıklarını açıklayan Bolat, eylül ayında yeni destek alacak kooperatiflerin projelerinin karara bağlanacağını bildirdi.

7 AYDA 58 MİLYON DOLAR İHRACAT

Kooperatiflerin ihracata da katkı sağladıklarını ifade eden Bakan Bolat, "Kooperatiflerimiz artık yerel üretimi uluslararası pazarlara taşımayı da başardılar. Bu yıl 7 ayda 58 milyon dolar ihracat yapan kooperatiflerimizi yürekten tebrik ediyorum. Yerelden küresele üretim gücü ve ihracatla büyüme anlayışımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.