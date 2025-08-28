Anket açıklandı! Enflasyon tahmini belli oldu

Anket açıklandı! Enflasyon tahmini belli oldu
Yayınlanma:
TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasına günler kala ekonomi yayıncılığı yapan CNBC-e'nin 22 ekonomistle gerçekleştirdiği anketin sonuçları açıklandı. Aylık ve yıllık enflasyon beklentileri paylaşıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos enflasyon verilerini, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak.

Verilerin açıklanmasına günler kala enflasyon tahminleri de geliyor. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nin ardından bu kez de dikkatle takip edilen bir anketin sonuçları açıklandı.

Ekonomi yayıncılığı yapan CNBC-e tarafından 22 ekonomist ile gerçekleştirilen anket çalışması sonuçlandı.

Ağustos 2025 dönemi için aylık enflasyon tahminleri medyanda yüzde 1,76, ortalamada ise yüzde 1,77 olarak belirlendi. Aylık bazdaki en yüksek tahmin yüzde 2,2, en düşük tahmin ise yüzde 1,49 seviyesinde gerçekleşti.

YILLIK ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 32,6’YA YÜKSELDİ

Yıllık enflasyona ilişkin beklentiler yüzde 32,2 ile yüzde 33,2 aralığında değişiklik gösterdi. Ekonomistlerin yaptığı tahminlerin ortalaması yüzde 32,6 seviyesine işaret etti.

YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 30’UN ALTINA İNDİ

2025 yıl sonuna yönelik enflasyon tahminleri ise önceki ayın ortalaması olan yüzde 30 seviyesinden gerileyerek yüzde 29,73 olarak kaydedildi. En düşük yıl sonu tahmini yüzde 28,5, en yüksek tahmin ise yüzde 32 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu beklentileri ortalama yüzde 29,82 olarak gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI ARA HEDEFİ KORUYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), daha önce açıkladığı yüzde 24 yıl sonu ara hedefini değiştirmedi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon sürecine yönelik mesajlarını yineleyerek para politikasında kararlılıkla ilerlediklerini vurguladı.

AĞUSTOS ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025 enflasyon rakamlarını 3 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak. Hatırlanacağı üzere, Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,06 artış göstermiş, yıllık enflasyon ise yüzde 33,52 olarak açıklanmıştı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Ekonomi
Araç sahiplerine şok! Bir zam daha geliyor hem de dev!
Araç sahiplerine şok! Bir zam daha geliyor hem de dev!
Türkiye en son bu hale düştüğünde patates 1 liraydı: Bu gidiş gidiş değil!
Türkiye en son bu hale düştüğünde patates 1 liraydı: Bu gidiş gidiş değil!