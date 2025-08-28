Anket açıklandı! Enflasyon tahmini belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos enflasyon verilerini, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak.

Verilerin açıklanmasına günler kala enflasyon tahminleri de geliyor. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nin ardından bu kez de dikkatle takip edilen bir anketin sonuçları açıklandı.

Ekonomi yayıncılığı yapan CNBC-e tarafından 22 ekonomist ile gerçekleştirilen anket çalışması sonuçlandı.

Ağustos 2025 dönemi için aylık enflasyon tahminleri medyanda yüzde 1,76, ortalamada ise yüzde 1,77 olarak belirlendi. Aylık bazdaki en yüksek tahmin yüzde 2,2, en düşük tahmin ise yüzde 1,49 seviyesinde gerçekleşti.

YILLIK ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 32,6’YA YÜKSELDİ

Yıllık enflasyona ilişkin beklentiler yüzde 32,2 ile yüzde 33,2 aralığında değişiklik gösterdi. Ekonomistlerin yaptığı tahminlerin ortalaması yüzde 32,6 seviyesine işaret etti.

YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 30’UN ALTINA İNDİ

2025 yıl sonuna yönelik enflasyon tahminleri ise önceki ayın ortalaması olan yüzde 30 seviyesinden gerileyerek yüzde 29,73 olarak kaydedildi. En düşük yıl sonu tahmini yüzde 28,5, en yüksek tahmin ise yüzde 32 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu beklentileri ortalama yüzde 29,82 olarak gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI ARA HEDEFİ KORUYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), daha önce açıkladığı yüzde 24 yıl sonu ara hedefini değiştirmedi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon sürecine yönelik mesajlarını yineleyerek para politikasında kararlılıkla ilerlediklerini vurguladı.

AĞUSTOS ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025 enflasyon rakamlarını 3 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak. Hatırlanacağı üzere, Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,06 artış göstermiş, yıllık enflasyon ise yüzde 33,52 olarak açıklanmıştı.