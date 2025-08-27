Faizler düşsün isteyen Erdoğan'a cevap TCMB Başkanı Karahan'dan geldi: Enflasyon düşmeden faiz düşmez

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, 27 Ağustos 2025 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdiği sunumda enflasyon, faiz politikası ve makroekonomik görünüm hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Karahan, faiz indirimlerinin yalnızca kalıcı fiyat istikrarı sağlandıktan sonra etkili olabileceğini vurguladı.

TEMMUZ ENFLASYONUNDAKİ ARTIŞ GEÇİCİ

Karahan, Temmuz ayındaki enflasyon artışının geçici olduğuna dikkat çekerek, bu yükselişin özellikle gıda ve hizmet kalemlerindeki dalgalanmalardan kaynaklandığını belirtti. Merkez Bankası’nın sıkı para politikası duruşunu koruduğunu yineledi.

KİRA VE EĞİTİM HARCAMALARI ENFLASYONU YÜKSELTİYOR

Merkez Bankası raporuna göre, eğitim hizmetleri ve kira artışları, enflasyonist baskıları artıran başlıca kalemler arasında öne çıkıyor. Bu durum, hanehalkı bütçeleri üzerinde ek yük oluşturuyor.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Merkez Bankası, dezenflasyon sürecinin 2024 Haziran’ında başladığını ve kesintisiz sürdüğünü açıkladı. Karahan'ın açıkladığına göre, 2022 yılı sonunda %64 seviyesinde olan tüketici enflasyonu, 2025 Temmuz itibarıyla %33,5'e geriledi. TÜFE alt kalemlerinde, özellikle gıda, temel mallar ve hizmet gruplarında belirgin bir düşüş gözlemlendi.

PİYASA FAİZLERİNE ENFLASYON YÖN VERİYOR

Karahan, piyasa faizlerinde kalıcı düşüşlerin yalnızca enflasyonun istikrara kavuşmasıyla mümkün olacağını ifade etti. Politika faizindeki hareketlerin, enflasyon beklentileri doğrultusunda şekillendirileceğini belirtti. Bu dönemde kredi faizlerinde ve tahvil getirilerinde düşüş eğilimi dikkat çekti.

Fatih Karahan, temmuz ayında enflasyonun geçici olarak artsa da, iç talepteki dengelenme ve fiyatlama davranışlarındaki normalleşme düşüş sürecini desteklediğini belirtti. Üretici fiyatları, hizmet üretici fiyat endeksi ve inşaat maliyet endeksinde 2024’e kıyasla gerileme yaşandığını kaydetti.

REZERVLERDE TARİHİ GÜÇLENME

TCMB Başkanı Karahan'ın açıkladığına göre brüt uluslararası rezervler 176 milyar dolara, swap hariç net rezervler ise 54,2 milyar dolara yükseldi, Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyelerinde düşüş devam ederken, Türk lirası mevduatların toplam içindeki payı arttı. Aynı zamanda, son iki yılda cari açık 36 milyar dolar geriledi.

SIKI DURUŞ DEVAM EDECEK

Merkez Bankası, fiyat istikrarı tam anlamıyla sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini bildirdi. Gerekli görülmesi durumunda, tüm para politikası araçlarının devreye alınacağı da vurgulandı. Karahan konuşmasında, enflasyonun yıl sonunda hedeflenen tahmin aralığında kalacağı beklentisine yer verdi.