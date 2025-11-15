TELE2 Haber yayın hayatına başladı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alınırken kanala kayyum da atanmıştı. TELE1’in yayını 24 Ekim’de Murat Taylan’ın haber sunduğu sırada 19.28’de kayyum tarafından kesilmişti.

Kayyum yönetime karşı Tele1'de toplu istifa kararı

Tele1'in Youtube kanalı yeniden erişime açıldı! Kayyum atanmıştı

Ekran yüzleri de duruma tepki olarak, kayyumun atanmasından 1 hafta sonra kanaldan istifa ettiklerini açıklamıştı.

TELE1’den istifa eden ekran yüzleri TELE2 Haber’i kurup yola devam etme kararı aldı.

TELE2 Haber Youtube ve internet üzerinden yayın hayatına cuma akşamı saatler 19.28'i gösterdiğinde başladı. “Yalanlara teslim olmayacağız” diyerek yeni kanalın ilk yayını TELE1’in ana haber sunucularından Murat Taylan açtı.

Taylan, yayın öncesi şunları söyledi:

"Bu kıyafetlerleydim son yayınımızda 19.28’de kestiler yayınımızı, dolayısıyla bir simgesel başlangıç vurgusunu yapabilmek için bir cuma gününü 19.28’i yayın başlangıcı olarak seçtik. TELE1’den istifa eden arkadaşlarımızla TELE2 Haber’de yolumuza devam edeceğiz.

Elbette TELE1’i hala daha geri istediğimizi öncelikle söyleyelim. TELE1 bizim kurduğumuz adım adım her noktasında emeğimizin olduğu yalnızca çalışanların değil tüm izleyicilerinin desteği ile kurulmuş bir televizyon kanalı TELE1 ve biz TELE1’i geri istiyoruz. TELE1 ile ilgili duruşumuz bu.

Ama diğer taraftan bir kayyum atanan, kayyum yönetiminde farlı bir yayına geçmiş olan TELE1 artık bizim bıraktığımız Merdan Yanardağ’ın temsil ettiği habercilik anlayışının uzağında belgeseller yayınlayan bir kanala dönüştü. Dolayısıyla bizim gazeteci olarak gerçekleri halka aktarmak, halkın haber alma hakkını savunmak olanı biteni iktidarın baskısından ya da yandaş medyanın manipülasyonundan sıyrılarak olanı biteni aktarabilmek için bir mecraya ihtiyacımız vardı.

İstifa ederken ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız demiştik. Hedefimiz hala bir televizyon kanalı. Önce TELE1’i geri istiyoruz. TELE1’i geri alamazsak bir televizyon kanalı kurmayı hedefliyoruz. Ama Türkiye’nin içinde bulunduğu süreçte gerçeklerin halka ulaştırılmasında böylesine önemli bir kadronun tamamen devre dışı kalmasını da kabullenemezdik."