Kayyum yönetime karşı Tele1'de toplu istifa kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Ekim'de casusluk iddiası ile soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da gözaltına alınıp tutuklandı. Merdan Yanardağ, hakkındaki iddiaları kesin bir dil ile reddetti.

Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından Tele1'e kayyum atandı. Tele1'e kayyum atanmasının ardından kanaldaki basın emekçileri istifa kararı aldı.

Gazeteci Süleyman Sarılar, “Şu ana kadar TELE1'in kurumsal temsilciliğiyle Merdan'ın yokluğunda ben üstlenmiştim. Merdan'ın bilgisi dahilinde” diyerek istifa gerekçelerini açıkladı.

Sarılar, yeni yayınların içerik ve anlayış açısından ekiple örtüşmediğini belirtti:

"Şu ana kadar TELE1'in kurumsal temsilciliğiyle Merdan'ın yokluğunda ben üstlenmiştim. Merdan'ın bilgisi dahilinde. Şimdi biliyorsunuz kurumumuza TMSF kayyum olarak atandı ve şu anda şu ana kadar gördüğünüz gibi yayınlar hiç bizim onaylamadığımız, bizim içeriğine katılmadığımız bir yayın anlayışı hakimim oldu. Bugüne kadar bekledik. Çünkü arkadaşlarımızın özlük hakları ile ilgili bazı görüşmelerimiz vardı. Bir. İkincisi de Merdan'la cezaevinde olduğu için maalesef haberleşemedik. Onu bekledik. Yoksa bu açıklamayı daha önce yapacaktık. Şimdi bazı arkadaşlarımızla birlikte kurumdaki tüm görevlerimizden ayrılma kararı aldık ve bir duyuruyla bunu sizlerle paylaşacağız. Ancak bize şu ana kadar herhangi bir kurumda yayıncılık anlayışımızı devam ettireceğimize ilişkin herhangi bir bilgi gelmedi. Bunu da özellikle paylaşmak istedim. Buradaki arkadaşların kayyum yönetimi tarafından özlük haklarının korunmasıydı. Yoksa biz birkaç arkadaşımız kayyum yönetiminin bizim habercilik anlayışımızı devam ettirmeyeceğini biliyoruz. Zaten bunu bize ilettiler. Zaten bugüne kadar sürdürülen yayınları biliyorsunuz. Kendileri bizim arşivimize ulaşıp arşivimizden kendi istedikleri bir bant yayınına geçtiler. Bunun ne kadar devam edeceğini de bilmiyoruz. Ben tüm görevlerimden ayrılacağım. Ayrılıyorum. "

Özgür Özel: TELE 1'i başka yerde yaşatacağız

ORTAK AÇIKLAMAYI MURAT TAYLAN OKUDU

Gazeteci Murat Taylan da herkes adın ortak açıklama yaptı.