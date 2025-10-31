Kayyum yönetime karşı Tele1'de toplu istifa kararı

Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklanmasının ardından Kayyum atanan Tele1'in basın emekçileri, toplu istifa kararı aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Ekim'de casusluk iddiası ile soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da gözaltına alınıp tutuklandı. Merdan Yanardağ, hakkındaki iddiaları kesin bir dil ile reddetti.

Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından Tele1'e kayyum atandı. Tele1'e kayyum atanmasının ardından kanaldaki basın emekçileri istifa kararı aldı.

Gazeteci Süleyman Sarılar, “Şu ana kadar TELE1'in kurumsal temsilciliğiyle Merdan'ın yokluğunda ben üstlenmiştim. Merdan'ın bilgisi dahilinde” diyerek istifa gerekçelerini açıkladı.

Sarılar, yeni yayınların içerik ve anlayış açısından ekiple örtüşmediğini belirtti:

  • "Şu ana kadar TELE1'in kurumsal temsilciliğiyle Merdan'ın yokluğunda ben üstlenmiştim. Merdan'ın bilgisi dahilinde. Şimdi biliyorsunuz kurumumuza TMSF kayyum olarak atandı ve şu anda şu ana kadar gördüğünüz gibi yayınlar hiç bizim onaylamadığımız, bizim içeriğine katılmadığımız bir yayın anlayışı hakimim oldu. Bugüne kadar bekledik. Çünkü arkadaşlarımızın özlük hakları ile ilgili bazı görüşmelerimiz vardı. Bir. İkincisi de Merdan'la cezaevinde olduğu için maalesef haberleşemedik. Onu bekledik. Yoksa bu açıklamayı daha önce yapacaktık. Şimdi bazı arkadaşlarımızla birlikte kurumdaki tüm görevlerimizden ayrılma kararı aldık ve bir duyuruyla bunu sizlerle paylaşacağız. Ancak bize şu ana kadar herhangi bir kurumda yayıncılık anlayışımızı devam ettireceğimize ilişkin herhangi bir bilgi gelmedi. Bunu da özellikle paylaşmak istedim. Buradaki arkadaşların kayyum yönetimi tarafından özlük haklarının korunmasıydı. Yoksa biz birkaç arkadaşımız kayyum yönetiminin bizim habercilik anlayışımızı devam ettirmeyeceğini biliyoruz. Zaten bunu bize ilettiler. Zaten bugüne kadar sürdürülen yayınları biliyorsunuz. Kendileri bizim arşivimize ulaşıp arşivimizden kendi istedikleri bir bant yayınına geçtiler. Bunun ne kadar devam edeceğini de bilmiyoruz. Ben tüm görevlerimden ayrılacağım. Ayrılıyorum. "

Özgür Özel: TELE 1'i başka yerde yaşatacağızÖzgür Özel: TELE 1'i başka yerde yaşatacağız

ORTAK AÇIKLAMAYI MURAT TAYLAN OKUDU

Gazeteci Murat Taylan da herkes adın ortak açıklama yaptı.

  • Taylan, açıklamasında, 2017 yılında Merdan Yanardağ öncülüğünde kurulan kanalın özgür medya anlayışıyla mücadele verdiğini hatırlattı.
  • Taylan, kayyum yönetiminin ilk icraatının haber bültenlerini susturmak olduğunu vurguladı: Taylan, istifa kararlarını duyururken şu ifadeleri kullandı:
  • "Evet yani biz bir taraftan kanaldan ayrılıyoruz ama diğer taraftan bu binanın dışında el emeğimiz, göz nurumuz, Merdan Yanardağ'ın dişiyle tırnağıyla hepimizin ortak emeğiyle yaratılmış bu binadan ayrılsak da TELE1 ruhunu dışarıda yaşatmak için arayışımız sürecek. o yüzden açıklamamızın başlığı da teslim olmuyoruz arkadaşlar. TELE1 Televizyonu 2017 yılında özgür medya anlayışı ve gerçeğe sadakat ilkesiyle Merdan Yanardağ öncülüğünde yola çıktı.
  • Sansürün, baskının, karanlığın üzerine ışık tuttuk. Televizyonumuzla, internet sitemizle, sosyal medyamızla bu ülkenin hakikat arayan insanlarının sesi olduk. 8 yıl boyunca yüzlerce gazeteciyi, binlerce konuğu ağırladık. Halkın çıkarlarını savunduk. Emeğin, doğanın, ezilenin yanında olduk. 15 Temmuz'un ardından ilan edilen olağanüstü hal koşullarında yayın hayatına başlayıp tehditlere, ekonomik ablukalara, siyasi baskılara rağmen dimdik ayakta kaldık.
  • Ortaya koyduğu yayın anlayışıyla iktidarın hedefi haline gelen TELE1'e 24 Ekim'de kayyum atandı. Genel yayın yönetmenimiz Merdan Yanardağ akıl almaz bir suçlamayla tutuklandı. Hukuk bir kez daha ayaklar altına alınarak özgür basına bir darbe daha vurulmak istendi.
  • Kayyum yönetiminin ilk işi haber bültenimizi susturmak oldu. Bu ülkede demokrasinin son ekranlarından biri olan TELE1'de artık yalnızca belgeseller yayınlanıyor. Gazeteciliği onur sayan, Türkiye Halkını Türkiye'de halkımızın gerçeğe ulaşmasını savunan bir kanalın penguen medyasına dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz.
  • Bugüne kadar yaptığımız yayıncılığın dışında onurumuzu zedeleyecek bir yayın anlayışını asla kabul etmiyoruz.
  • Dolayısıyla kayyum iradesinin TELE1'e verdiği yeni yayıncılık anlayışını da tanımıyoruz ve bu karanlığı reddediyoruz. TELE1'in ekran yüzleri, yöneticileri, Ankara temsilciliğimiz, TELE1.com.tr yazarları, kamera arkasında çalışan bir grup arkadaşımızla birlikte kayyum yönetimindeki TELE1'den bugün itibarıyla ayrılıyor.
  • Biz susmayacağız, kalemimizi satmayacağız ve kırmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz. Gazeteciliği, halkın haber alma hakkını, özgürlüğü, demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Bu süreçte yanımızda duran, sesini yükselten, kalbi bizimle atan herkese teşekkür ediyoruz. Bizim yolumuz belli. Teslim olmayacağız. Gerçeğin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz.
  • Bu kadro Türkiye'nin demokrasi mücadelesine bulduğu her imkanla katkı sunmaya devam edecek. Ve inanıyoruz ki bu karanlığı dağıttığımızda TELE1 yayıncılık anlayışı yeniden doğacak, bağımsız, özgür ve onurlu bir kanal olarak kaldığı yerden gerçeğin izinden devam edecek. TELE1'in kurucusu ve genel yayın yönetmenimiz Merdan Yanardağ'ın yanındayız ve arkasındayız.
  • Ona da buradan saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bu bir geri çekilme değil, bu bir direniş ilanıdır. Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

