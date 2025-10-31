Özgür Özel: TELE 1'i başka yerde yaşatacağız

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğunun 1’inci yılı kapsamında düzenlenen Esenyurt mitinginde CHP lideri Özel, kayyum atanan Tele 1 için CHP’nin çözüm üzerinde çalıştığını açıkladı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 1 yıldır tutuklu olması nedeniyle CHP ilçe meydanında büyük bir miting düzenledi. Mitinge Ahmet Özer ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Silivri'den mesajlar gönderdi.

CHP'den Esenyurt çıkarması! Belediye Başkanı Ahmet Özer 1 yıldır tutukluCHP'den Esenyurt çıkarması! Belediye Başkanı Ahmet Özer 1 yıldır tutuklu

Burada konuşan CHP lideri Özgür Özel, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

'ÇÖZÜM ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra tutuklu İBB Başkanı’nın kampanya yöneticisi Necati Özkan ve Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın “casusluk” iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında Tele 1 televizyon kanalına kayyum atanmasına ilişkin de konuşan Özel, Tele 1’in mevcut çalışanlarıyla, muhtemelen başka bir isimle tekrar “yaşatılacağını” ve CHP’nin bu konuda bir çözüm üzerinde çalıştığını açıkladı, "sonuna kadar arkasında duracağız" dedi.

Özgür Özel'den bahis oynayan hakemlerle ilgili ilk açıklamaÖzgür Özel'den bahis oynayan hakemlerle ilgili ilk açıklama

'TELE 1'İ BAŞKA YERDE YAŞATACAĞIZ'

“‘Tele 1’e sahip çık’ diyorlar. Bugün Tolga Mollaveisoğlu’yla görüştük. Tele 1’i belki Tele 1 olarak değil ama oradaki kadrolarıyla Tele 1’i bir başka yerde yaşatacağız, sonuna kadar da arkasında duracağız. Çalışıyoruz.”

