Özgür Özel: TELE 1'i başka yerde yaşatacağız

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 1 yıldır tutuklu olması nedeniyle CHP ilçe meydanında büyük bir miting düzenledi. Mitinge Ahmet Özer ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Silivri'den mesajlar gönderdi.

CHP'den Esenyurt çıkarması! Belediye Başkanı Ahmet Özer 1 yıldır tutuklu

Burada konuşan CHP lideri Özgür Özel, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

'ÇÖZÜM ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra tutuklu İBB Başkanı’nın kampanya yöneticisi Necati Özkan ve Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın “casusluk” iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında Tele 1 televizyon kanalına kayyum atanmasına ilişkin de konuşan Özel, Tele 1’in mevcut çalışanlarıyla, muhtemelen başka bir isimle tekrar “yaşatılacağını” ve CHP’nin bu konuda bir çözüm üzerinde çalıştığını açıkladı, "sonuna kadar arkasında duracağız" dedi.

'TELE 1'İ BAŞKA YERDE YAŞATACAĞIZ'