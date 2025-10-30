Özgür Özel'den bahis oynayan hakemlerle ilgili ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt mitinginde hakem bahis skandalı üzerinden iktidarı sert sözlerle eleştirdi.

Bahis oynayan hakemlerle ilgili rakamlar paylaşan Özel, AKP’yi sorumluluk almamakla suçladı.

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye futbolundaki hakemlerin bahis oynadığı iddialarını gündeme taşıdı. Özel, bu skandalın iktidarın 23 yıllık yönetiminde şekillenen sistemin bir sonucu olduğunu savunarak, AKP’yi doğrudan hedef aldı.

“571 hakemin 371’i bahisçi, 152’si aktif bahis oynuyor”

Özel, Türkiye’de görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis bağlantılı olduğunu, 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini öne sürdü. Bu rakamların Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında ortaya çıktığını belirtti.

Göztepe maçı ve Kıbrıs’tan 5.5 milyonluk bahis iddiası

Özel’in açıklamalarında en dikkat çeken bölüm, İzmir’de oynanan Göztepe maçına dair oldu. Özel, maçta haksız kırmızı kart gösteren hakemin kararının ardından Kuzey Kıbrıs’tan bir kişinin bu pozisyona 5.5 milyon TL’lik bahis oynadığını iddia etti. Bu olayın, sistemdeki çürümüşlüğü gözler önüne serdiğini savundu.

“Tuz kokmuş, ahlak bitmiş”

Özel, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Memlekette tuz kokmuş, ahlak bitmiş. Yöneten adam bunları üstüne almıyor. Bunların üstüne gitmek yetmez. Bu millet, bu seçimde senin üzerini çizecek, bu pisliği bitirecek, tertemiz bir Türkiye’yi başlatacak.”

Soruşturma süreci devam ediyor

Bahis iddialarıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da soruşturma yürüttüğü, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ise 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk ettiği bildirildi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

