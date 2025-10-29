Süper Lig maçı tekrarlanabilir: TFF'de Zorbay Küçük krizi

Süper Lig maçı tekrarlanabilir: TFF'de Zorbay Küçük krizi
Yayınlanma:
TFF, bahis oynadığı belirlenen 152 hakemi açıkladı. Açıklanan hakemlerin arasında Zorbay Küçük de yer alırken Süper Lig ekibinden açıklama geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis oynadığı belirlenen 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

ZORBAY KÜÇÜK DE VAR

152 hakemin ismi tek tek açıklanırken en çok dikkat çeken isim Zorbay Küçük oldu. Süper Lig’de pek çok önemli maçı yöneten Zorbay Küçük’ün bahis oynadığının ortaya çıkması ortalığı karıştırdı.

Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddiaHakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia

KOCAELİSPOR TFF’YE BAŞVURACAK

PFDK sevklerinin açıklanmasının ardından Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor’dan bir açıklama geldi. Yeşil-siyahlılar, Zorbay Küçük’ün ceza alması halinde Kocaelispor – Samsunspor maçının tekrar edilmesi için TFF’ye başvuracağını duyurdu.

Kocaelispor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Malum kişinin bahis oynadığına kanaat getirilmesi ve ilgili kurullar tarafından ceza tayinine yer olduğuna karar verilmesi halinde, söz konusu hakemin yönettiği maçın tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde gerekli girişim ivedilikle yapılacaktır. Camiamız ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız”

68a0bd036b6f64c4d4b66228.webp

SAMSUNSPOR’A MAĞLUP OLMUŞLARDI

Süper Lig’de sezonun ilk haftasında Kocaelispor sahasında Samsunspor’u konuk etmiş ancak sahadan 1-0’lık skorla mağlup ayrılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Bu ilk kez olacak! Yarın bütün okullarda Erdoğan'ın mesajı okutulacak
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Spor
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Galatasaray maçındaki skandal hakem kararı ortaya çıktı: TFF resmen açıkladı
Galatasaray maçındaki skandal hakem kararı ortaya çıktı: TFF resmen açıkladı