Süper Lig maçı tekrarlanabilir: TFF'de Zorbay Küçük krizi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis oynadığı belirlenen 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

ZORBAY KÜÇÜK DE VAR

152 hakemin ismi tek tek açıklanırken en çok dikkat çeken isim Zorbay Küçük oldu. Süper Lig’de pek çok önemli maçı yöneten Zorbay Küçük’ün bahis oynadığının ortaya çıkması ortalığı karıştırdı.

Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia

KOCAELİSPOR TFF’YE BAŞVURACAK

PFDK sevklerinin açıklanmasının ardından Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor’dan bir açıklama geldi. Yeşil-siyahlılar, Zorbay Küçük’ün ceza alması halinde Kocaelispor – Samsunspor maçının tekrar edilmesi için TFF’ye başvuracağını duyurdu.

Kocaelispor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Malum kişinin bahis oynadığına kanaat getirilmesi ve ilgili kurullar tarafından ceza tayinine yer olduğuna karar verilmesi halinde, söz konusu hakemin yönettiği maçın tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde gerekli girişim ivedilikle yapılacaktır. Camiamız ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız”

SAMSUNSPOR’A MAĞLUP OLMUŞLARDI

Süper Lig’de sezonun ilk haftasında Kocaelispor sahasında Samsunspor’u konuk etmiş ancak sahadan 1-0’lık skorla mağlup ayrılmıştı.