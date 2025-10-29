Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia

TFF'nin bahis oynayan hakemleri açıklamasının ardından Umut Eken'den bomba bir iddia geldi. Eken yaptığı paylaşımla bahis oynanan maçları açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, düzenlediği basın toplantısı ile bahis skandalını açıkladı.

Yapılan incelemeler sonucunda 371 hakemin bahis hesabı olduğu belirlenirken 152 hakemin ise aktif olarak bahis oynadığı duyuruldu.

152 HAKEMİN İSMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis oynadığı belirlenen 152 hakemi PFDK’ye sevk ederken ilginç bir iddia ortaya atıldı.

BAHİS OYNANAN MAÇLAR ORTAYA ÇIKTI

Fanatik’ten Umut Eken’in haberi göre hakemlerin 2019-2020 ve 2021-2021 sezonunda bahis oynadığı maçlar şu şekilde:

2019-2020 SEZONU

Rizespor-Fenerbahçe: 1-2

Alanyaspor-Konyaspor: 2-1

Gaziantep-Yeni Malatya: 1-1

Beşiktaş-Konyaspor: 3-0

Trabzonspor-Ankaragücü: 1-1

2020-2021 SEZONU

Gençlerbirliği-Kayserispor: 3-2

Konyaspor-Rizespor: 1-1

Beşiktaş-Sivasspor: 3-0

Gençlerbirliği-Kayserispor: 3-2

Antalyaspor-Hatayspor: 0-6

Erzurum-Gaziantep: 1-1

Galatasaray-Antalyaspor: 0-0

Sivasspor-Denizlispor: 2-2

Hatayspor-Konyaspor: 2-1

Rizespor-Gençlerbirliği: 1-1

Karagümrük-Trabzonspor: 1-2

Kayserispor-Beşiktaş: 0-2

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3

Gaziantep-Ankaragücü: 2-0

Konyaspor-Galatasaray: 4-3

Hatayspor-Galatasaray: 3-0

Sivasspor-Trabzonspor: 0-0

Alanyaspor-Gençlerbirliği: 1-2

Fenerbahçe-Denizlispor: 1-0

Trabzonspor-Kayserispor: 1-1

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

