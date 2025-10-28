Tele1'in Youtube kanalı yeniden erişime açıldı! Kayyum atanmıştı

Yayınlanma:
Tele1'e kayyum atanmasının ardından Youtube kanalına erişilememişti. Kayyum yönetiminin de kanalı sildiği iddia edilmişti. Kanal bugün geri açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24 Ekim'de başlattığı Casusluk soruşturmasında Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Yanardağ aynı gün tutuklanırken Tele1'e de aynı gün kayyum atandı. Yanardağ'ın yurt dışı istihbarat bağlantıları olan Hüseyin Gün ile irtibatta olduğu iddia edildi. Yanardağ, hakkındaki iddiaları kesin dille reddetti. Aynı soruşturmada tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Necati Özkan da tutuklandı.

İsmail Saymaz 'Casusluk' soruşturmasının arka planını anlattı!

KANAL GERİ AÇILDI

Tele1'e kayyum atanmasının ardından Youtube kanalı kapandı. İlk olarak Tele1'in videolarına erişilemedi ardından kanal kapandı.

screenshot-2025-10-28-at-10-27-44-1519-tele1-youtube.png

Tele1'in Youtube kanalı bugün geri açıkladı. Kayyum yönetiminin, kanalın silinmesi için talimat vermediğini açıkladığı öğrenildi. Kayyum, 'Her şeyi tutanakla teslim alırız, hesabın şifresi bize teslim edilmeden önce gerçekleşti' dediği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

