Tekirdağ'da papağan operasyonu
Tekirdağ’da, yasa dışı yollarla getirilerek üretimi yapılan 7 papağan ve 45 kumru ele geçirildi.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinde, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen hayvanların bulunduğu ihbarı yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti.
7 PAPAĞAN VE 45 KUMRU ELE GEÇİRİLDİ
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan arama sonucu 1 sultan papağanı, 6 forpus papağanı ve 45 gülen kumru ele geçirildi.
Olaya ilişkin iş yeri sahibine para cezası uygulandı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)