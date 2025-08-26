Turgut Özal'ın papağanı 'Cabbar' bulundu

Yayınlanma:
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan Metin Suna, 28 yıldır baktığı ve çalındığı iddia edilen Cabbar adlı papağanına yeniden kavuştu. Cabbar, aynı zamanda 8'nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın papağanı olarak da biliniyor.

Antalya Konyaaltı’nda yaşayan Metin Suna, 23 Ağustos günü bir restorana gidip Cabbar’ı kapıya bıraktı. Ancak dönüşte papağanının yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine polise başvuran Suna, üç gün boyunca Cabbar’dan haber alamadı.

Üç günün sonunda papağan, kaybolduğu restoranın kapısına bırakıldı. Polis ekipleri Cabbar'ı Suna'ya teslim etti.

Suna papağanı getiren kişinin kendisine gösterilmediğini belirterek yaşadığı duyguları şöyle anlattı:

“Papağanım strese girmiş, kendi kuyruğunu biraz parçalamış. Yıllardır evladım gibiydi, kaybolduğunda içim karardı. Halen biraz tedirgin ama kavuştuğum için mutluyum.”

"TURGUT ÖZAL'A AİTTİ"

Suna, Cabbar’ın ilginç bir geçmişi olduğunu da vurguladı. Daha önce de çalınan papağan hakkında, “Cabbar rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a aitti. Ben onu 28 yıl önce satın aldım. O dönemde Konyaaltı’nda otel işletiyordum. Oğlu Ahmet Özal da papağanın bende olduğunu biliyor” dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

