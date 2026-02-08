Hayvan otlatma kavgasında taş ve sopalar konuştu! 15 yaralı

Siirt'te iki grup arasında hayvan otlatma meselesinden çıkan kavgada 15 kişi yaralanırken, olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

SİİRT'TE HAYVAN OTLATMA KAVGASI

Akşam saatlerinde merkeze bağlı Sarıtepe köyünde; hayvan otlatan bir grup ile hayvanların ekinlere zarar verdiğini öne süren diğer bir grup arasında tartışma çıktı.

Şiddetlenerek kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine taş ve sopalar ile saldırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine Taraklı mezrasına jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

15 YARALI 10 GÖZALTI

Olayda yaralanan 15 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)