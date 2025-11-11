Tekirdağ'da araç şarampole devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Kaza, Otoban Bulvarı'nda A.K. idaresindeki 59 AKJ 174 plakalı otomobilin önce bariyere çarpması, ardından şarampole devrilmesi sonucu gerçekleşti.

YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü A.K. ile yolcu N.K.'yi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen N.K. hayatını kaybetti. Sürücünün ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazanın meydana geldiği bölgede polis ekipleri gerekli incelemeleri yaparken, olayın nasıl gerçekleştiğini araştıran bir soruşturma başlatıldı.