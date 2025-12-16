Tekirdağ’da 15 kaçak göçmen yakalandı!

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı otoyol jandarma ekipleri, E-80 Avrupa otoyolunda bir aracı durdurdu.

İzmir açıklarında 19 göçmenin olduğu bot battı

15 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI!

Jandarma ekipleri tarafından şüpheli araçta yapılan aramalar sırasında; aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 15 kaçak göçmen yakalandı.

BİR GÖÇMEN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI!

Göçmenlere organizatörlük yapan A.T. isimli şahıs ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Trump'ın göçmen karşıtı politikalarından o da etkilendi: Beyaz Saray Sözcüsü'nün yengesi gözaltında

15 kaçak göçmen ise, ekipler tarafından ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.



