Tekirdağ’da 15 kaçak göçmen yakalandı!
Yayınlanma:
Tekirdağ’da durdurulan araçta yapılan kontroller sırasında 15 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan bir göçmen kaçakçısı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı otoyol jandarma ekipleri, E-80 Avrupa otoyolunda bir aracı durdurdu.

15 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI!

Jandarma ekipleri tarafından şüpheli araçta yapılan aramalar sırasında; aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 15 kaçak göçmen yakalandı.

BİR GÖÇMEN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI!

Göçmenlere organizatörlük yapan A.T. isimli şahıs ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

15 kaçak göçmen ise, ekipler tarafından ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.


Kaynak:DHA

Türkiye
