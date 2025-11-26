İzmir açıklarında 19 göçmenin olduğu bot battı

İzmir açıklarında 19 göçmenin olduğu bot battı
Yayınlanma:
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, 18 kaçak göçmeni taşoyan bot alabora oldu. Olay sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi kurtarıldı. 1 göçmeni arama çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, dün saat 23.45'te medyana gelen olayda, edinilen bilgilere göre kaçak göçmenleri taşıyan bot battı.

İhbar üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik Gemisi, 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi.

Sürüklenen bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı!Sürüklenen bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı!

1 KAÇAKGÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

Sahil Güvenlik ekipleri, 1 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı. 17 kaçak göçmen sağ olarak kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda denizde kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişi için bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Türkiye
Erkek şiddeti son bulmuyor! Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürmeye çalıştı
Erkek şiddeti son bulmuyor! Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürmeye çalıştı
Yakıt deposunda yüzlerce kilo likit metamfetamin ele geçirildi
Yakıt deposunda yüzlerce kilo likit metamfetamin ele geçirildi
Zehirlenmelerin ardı arkası kesilmiyor! 120 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Zehirlenmelerin ardı arkası kesilmiyor! 120 öğrenci hastaneye kaldırıldı