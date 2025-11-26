İzmir açıklarında 19 göçmenin olduğu bot battı
Yayınlanma:
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, 18 kaçak göçmeni taşoyan bot alabora oldu. Olay sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi kurtarıldı. 1 göçmeni arama çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, dün saat 23.45'te medyana gelen olayda, edinilen bilgilere göre kaçak göçmenleri taşıyan bot battı.
İhbar üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik Gemisi, 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi.
Sürüklenen bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı!
1 KAÇAKGÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ
Sahil Güvenlik ekipleri, 1 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı. 17 kaçak göçmen sağ olarak kurtarıldı.
Kurtarılan göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda denizde kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişi için bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)