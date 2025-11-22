Sürüklenen bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı!

İzmir'in Dikili ve Foça ilçelerinde sahil güvenlik ekipleri 37 düzensiz göçmen yakaladı, 33 göçmeni ise motor arızası nedeniyle sürüklenen bottan kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Sahil Güvenlik Mobil Radarı, Dikili açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Yunanistan'a geçmek isteyen kaçak göçmenler yakalandı

95 göçmeni taşıyan iki tekne alabora oldu

24 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu gönderildi. Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 24 düzensiz göçmen yakalandı.

SÜRÜKLENEN BOT BİLGİSİ ULAŞTI

Aynı ilçe açıklarında ekiplere bir bilgi daha ulaştı. Düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi. Ekipler, lastik bottaki 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

13 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Foça ilçesinde ise görevli Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi, Sahil Güvenlik Özel Harekat Timi ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından kara üzerinde tespit edilen 3'ü çocuk 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.