Yunanistan'a geçmek isteyen kaçak göçmenler yakalandı
Yayınlanma:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 13 kaçak göçmen yakalandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Saçlımüsellim Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri Saçlımüsellim köyünde denetim yaptı.
13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Ekipler tarafından yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen kaçak göçmenler tespit edildi.
Ekipler, Afganistan, Eritre, Bangladeş ve Somali uyruklu 13 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinden sonra Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)